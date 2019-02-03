Сибирские холода придут в столичный регион в течение следующей недели

Синоптики предсказали похолодание в Москве и области до нормальных для февраля температур в течение следующей недели.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 3 февраля, в Москве и области ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем и до плюс двух градусов.

Однако, как передает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже во вторник на погоду в столичном регионе начнет оказывать влияние крупный антициклон, который господствует в Западной Сибири.

Синоптик отметил, что изменения метеопараметров в Москве начнется с резкого повышения атмосферного давления и понижения температуры: уже к вечеру 5 февраля в столице похолодает до -7 градусов, а в ночь на среду столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза.

В четверг, 7 февраля, дневная температура в столице остановится на отметке от минус 5 до минус 3 градусов. Такая погода, по словам Романа Вильфанда, продержится в московском регионе до конца недели.

При этом специалист Росгидромета подчеркнул, что «это нормальный режим для февраля: нехолодная, комфортная погода для месяца в нашем регионе».