Мокрый снег, гололед и +2 градуса пообещали москвичам 3 февраля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в воскресенье, 3 февраля.

Как передает «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта и ветра южных румбов, что обусловит облачную погоду с мокрым снегом и дождем.

Температура воздуха в Москве 3 февраля составит 0..+2, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление окажется выше нормы и укажет на отметку 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха повысится до 85%.

По словам специалистов, неустойчивые метеопараметры в сочетании с отдельными возмущениями геомагнитного фона оказывают негативное влияние на самочувствие, настроение и психоэмоциональный статус метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями и с синдромом хронической усталости.