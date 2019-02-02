Задержанную в США актрису из РФ предупреждали об аресте

Российская актриса Ирина Усок, задержанная в США, знала об оформленном на нее ордере на арест.

Ирину Усок задержали в нью-йоркском аэропорту 1 февраля. Ее отпустили из-под стражи до 20 марта, когда состоится следующее судебное заседание по ее делу. Россиянку обвиняют в том, что она вывезла свою дочь за пределы США без уведомления биологического отца.

Как рассказал в эфире телеканала «Россия 24» вице-консул генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, до поездки в США Ирина Усок слышала о том, что там на нее оформили ордер на арест, «но не могла в это поверить и все-таки решила прилететь в Соединенные Штаты». По его словам, теперь Усок жалеет о содеянном.

«Следует особо подчеркнуть, что, по словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о «похищении» предполагаемой дочери», – сообщили в российском генконсульстве.

42-летняя актриса Ирина Усок снималась в сериалах «Дело Крапивиных», «Вы заказывали убийство», «Любительница частного сыска», «Самая красивая» и т.д.