Военную группировку РФ под Калининградом усилили самолетами Су-27

Военную группировку РФ в Калининградской области усилили истребительным авиаполком, в который входят самолеты Су-27.

Источник «Интерфакса» сообщил, что усиление морской авиации Балтийского флота в Калининградской области стало ответом на наращивание сил НАТО в регионе.

На днях истребили Су-27 в Калининградской области отработали технику пилотирования и элементы воздушного боя. Самолеты, в частности, «отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром».

Ранее РФ уже усиливала свою военную группировку под Калининградом. Недавно туда отправили танковый полк. В прошлом году тамошнюю ракетную бригаду перевооружили на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».