У задержанных на Кабо-Верде моряков из РФ нашли 9 тонн кокаина

11 российских моряков задержали на Кабо-Верде по обвинению в контрабанде наркотиков.

Как передает ТАСС, 31 января в порту Прая на Кабо-Верде задержали судно, которое шло под флагом Панамы из Южной Америки в Марокко. Корабль остановился из-за смерти одного из членов команды. По версии следствия, на борту судна нашли девять тонн кокаина. Полиция задержала 11 россиян, в том числе капитана корабля.

«Задержанные россияне в настоящее время находятся в здании уголовной полиции Кабо-Верде, ведется досмотр и допросы. В дальнейшем состоится суд», – рассказали агентству в посольстве РФ в республике.

Российские дипломаты находятся в тесном контакте со следователями и добиваются проведения беспристрастного и внимательного расследования.

Суд над моряками состоится 2 февраля, им должны избрать меру пресечения. Пока не сообщается, какое наказание грозит гражданам РФ. «Но обвинение весьма серьезное – международный наркотрафик», – отметил российский дипломат.

По данным СМИ, партия кокаина, изъятая в порту Прая, стала крупнейшей в истории Кабо-Верде.