В центре внимания
стоп-кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
Настоящая история Кемской волости
"Сдавая квартиру, рантье хотят выручать московскую зарплату"
Арест Арашукова: сигнал для Северного Кавказа или начало "чистки"?

Новости дня

02 февраля, суббота

[17:03]В школе Якутска откроют новые классы из-за слухов о дискриминации
[16:34]Мужчину зарезали на стройке в центре Москвы
[16:25]Следствие пустило активистку "Открытой России" на похороны дочери
[16:03]У нарушителей границ России предложили отбирать имущество
[15:32]Экс-мэра Тулы Толкачеву задержали на Кипре по запросу России
[14:26]Правозащитников обеспокоили травмы похитителя картины Куинджи
[13:50]На сайте Думы отчитались о благотворительной деятельности Володина
[12:46]Путин объявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и о создании ракет
[12:26]Грубые начальники нанесли России ущерб на 2 млрд долларов
[11:36]Хабиб Нурмагомедов в гостях у Дмитрия Губерниева на "Матч ТВ"
[11:04]Полицейский умер в больнице после поножовщины под Москвой
[10:40]Основатель томского театра кукол "2+ку" сгорел в своей мастерской
[10:06]У задержанных на Кабо-Верде моряков из РФ нашли 9 тонн кокаина
[09:43]Военную группировку РФ под Калининградом усилили самолетами Су-27
[09:00]Легендарного диктора программы "Время" похоронят в Москве
[08:45]Военный флот РФ получил аппаратуру с галлюциногенным эффектом
[08:24]Задержанную в США актрису из РФ предупреждали об аресте

01 февраля, пятница

[17:50]Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД со 2 февраля
[17:17]Героиню скандальной статьи про наркотики арестовали до конца февраля
[16:44]Следствие просит суд арестовать шестого фигуранта дела Арашуковых
[16:16]РПЦ канонизирует купца, спонсировавшего строительство храмов в XIX веке
[15:50]В ГД предложили повысить штрафы за неявку в военкомат до 5 тысяч рублей
[14:51]Титов возьмет под защиту экс-заместителя Собянина, осужденного за взятку
[14:25]Песков назвал трагедией смерть дочери активистки "Открытой России"
[14:12]Смотрителя, "оцепеневшую" во время кражи картины, уволили из Третьяковки
[13:57]Генпрокуратура исключила криминальную версию гибели группы Дятлова
[13:31]Победителем Всероссийского конкурса футбольных комментаторов стал Сергей Дурасов
[13:00]Родители заявили о недовольстве преподаванием иностранного языка в школах
[12:42]За год москвичи стали в четыре раза чаще пользоваться услугами каршеринга
[12:17]В ОКР ближайшим летом ожидают приглашения на Олимпиаду в Токио
[11:56]Три человека пострадали при опрокидывании автобуса с детьми в Башкирии
[11:44]В Челябинске арестовали врача-шизофреника со страстью к убийствам
[11:34]Минобороны удалось взорвать завал после оползня на Бурейском водохранилище
[11:08]Google заплатил ₽500 тысяч штрафа за отказ от фильтрации поисковой выдачи
[10:58]У Третьяковки выстроилась очередь из желающих увидеть похищенную картину
[10:36]СК предъявил окончательные обвинения двоим участникам "Нового величия"
[10:16]Гуайдо назвал Мадуро плохим партнером для России на посту главы Венесуэлы
[10:04]Зампреда правительства Ленобласти арестовали за мошенничество в "Газпроме"

31 января, четверг

[17:43]Обыски у мэра Риги связаны со взятками за поставки транспорта
[17:20]Более 400 членов Европарламента признали Гуайдо законным главой Венесуэлы


Фото: Shutterstock
Плюсы и минусы невозвратных билетов на поезд
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Фото: Shutterstock
Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить

У нарушителей границ России предложили отбирать имущество

Общество

Депутат ГД Александр Шерин предложил наказывать нарушителей границ РФ частичной или полной конфискацией имущества.

Как передает RT, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин направил соответствующий законопроект на заключение в Верховный суд России и правительство. 

«В настоящее время возможности применения такой специальной конфискации весьма ограничены, так как речь идет в основном лишь об имуществе, полученном осужденным в результате совершения преступления, о доходах, полученных от этого имущества, а также об орудиях и иных средствах совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. Новый законопроект же предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за незаконное пересечение границ», – объяснил парламентарий. 

По его словам, нарушение границ России зачастую совершается с использованием средств передвижения, которые могут нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий. 

Шерин подчеркнул, что его законопроект не противоречит положениям международных договоров, заключенных Россией. 

Ранее Счетная палата выяснила, что в 2017 году расходы Росимущества на хранение конфискованного имущества составили 222 миллиона рублей, а доходы от его реализации – всего 180 миллионов рублей. По мнению аудиторов, это произошло из-за «недостаточного нормативного регулирования» и нарушений в бухгалтерском учете при оценке имущества, поступившего без стоимости. «Ненадлежащим образом ведется учет в информационной системе, аккумулирующей данные об обращенном в собственность государства имуществе, кроме того, она не интегрирована с системами ФТС, ФССП, Росрыболовства, прокуратуры и ФСБ. Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения», – установили в ведомстве. 

 

поделиться:

Общество

В школе Якутска откроют новые классы из-за слухов о дискриминации

Читать далее >

Общество

Следствие пустило активистку "Открытой России" на похороны дочери

Читать далее >

Общество

У нарушителей границ России предложили отбирать имущество

Читать далее >

Политика
Владимир Кара-Мурза – ст.: Соловьев зарабатывает на третью виллу
На сайте Думы отчитались о благотворительной деятельности Володина
Путин объявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и о создании ракет
Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД со 2 февраля
Общество
Амнистия капиталов на флажке и новые размеры пособий: изменения с 1 февраля
В школе Якутска откроют новые классы из-за слухов о дискриминации
Следствие пустило активистку "Открытой России" на похороны дочери
У нарушителей границ России предложили отбирать имущество
Колумнисты
Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет занять должность и стать деканом, можно отнести и к экспертам ток-шоу: нужным людям всегда найдется теплое местечко

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, как знать, мы и в самом деле перестанем склочничать и научимся договариваться

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Люди видят, что у них пытались отнять деньги. Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают такие шаги как циничное намерение их ограбить


Культура и ТВ
Главный хранитель Русского музея: Возврат картины Куинджи – имиджевый случай
"Смерть правды"
Легендарного диктора программы "Время" похоронят в Москве
Победителем Всероссийского конкурса футбольных комментаторов стал Сергей Дурасов
Шоу-бизнес
65-летний Юрий Лоза отказался участвовать в "позитивном эфире" НТВ
Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы в день ее рождения
Актер театра Моссовета Юрий Беркун рассказал об обиде на Нину Русланову
Участник "Битвы экстрасенсов" мог заплатить 500 тысяч за уход с шоу

Здоровье
Ученые выяснили: дети помещают слишком много пасты на зубные щетки
Наномедицина в онкологии приводит к быстрому метастазированию рака
Ученые выяснили, опасна ли томография для людей с татуировками
Любителям фастфуда угрожает смертельная болезнь печени
Туризм
Гоа на закате
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Россияне начали экономить на путешествиях из-за падения доходов
Авто
Эх, прокачусь! Реально ли пойти зашибать деньгу в такси?
За год москвичи стали в четыре раза чаще пользоваться услугами каршеринга
Дептранс исключил вероятность продуктового коллапса в Москве
Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов
Недвижимость
Продолжатся ли рекорды рынка новостроек в 2019 году
₽500 млн выделили на расселение жильцов дома в Магнитогорске
Кому придется платить налог на бани и сараи
Госдума пополнит список освобожденных от взносов на капремонт
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Наталья Зубаревич // фото: архив редакции
Наталья Зубаревич: Деньги в Крым текут рекой
У писателя и философа Михаила Веллера свой взгляд на историю и современность // фото: Андрей Струнин
"Крамольная поэзия инакомыслия". Михаил Веллер – о Дмитрии Быкове
Фото: Global Look Press
"Бумажки не так важны, как доверие". Бывший боец ЧВК – о войне в Сирии
Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
Света Уголек // фото: личный архив
"Первая фотосессия была как сеанс терапии". История модели Светы Уголек
Андрей Смоляков // фото: Александр Шпаковский
Андрей Смоляков:
Хочется, чтобы страна гордилась не ракетами, а культурой
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу
Владимир Высоцкий // фото: Валерий Плотников
Никита Высоцкий:
Отец не выдержал бешеной скорости, с которой жил
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев


Гоген Солнцев с женой // фото: соцсети
Жену-пенсионерку Гогена Солнцева оттаскали за волосы в супермаркете
globallookpress.com
65-летний Юрий Лоза отказался участвовать в "позитивном эфире" НТВ
Екатерина Волкова и Николай Добрынин на сцене в спектакле "Царский подарок" // стоп-кадр / Youtube / канал "Полезный портал 2х2.su"
Екатерина Волкова: Прошу прощения у зрителя за обман Дьяченко
Басков с Лопыревой // фото: соцсети
Николай Басков: Лопырева может остаться одна!
Денис Глушаков // фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Петерс Покровскис: Кто прав в скандале Глушакова с женой

Arkadius Kozera / Global Look Press
Ученые выяснили, опасна ли томография для людей с татуировками
фото: Сергей Ермохин
"Мать Тереза" на "Газели". Как блокадница делает добро в Петербурге
Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
В Совфеде недовольны фильмом с Петровым из-за подрыва доверия к силовикам
Rainer Jensen / Global Look Press
Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах
Фото: Global Look Press
Фабрика фейков: как Вячеслав Володин поймал галочку