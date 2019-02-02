У нарушителей границ России предложили отбирать имущество

Депутат ГД Александр Шерин предложил наказывать нарушителей границ РФ частичной или полной конфискацией имущества.

Как передает RT, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин направил соответствующий законопроект на заключение в Верховный суд России и правительство.

«В настоящее время возможности применения такой специальной конфискации весьма ограничены, так как речь идет в основном лишь об имуществе, полученном осужденным в результате совершения преступления, о доходах, полученных от этого имущества, а также об орудиях и иных средствах совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. Новый законопроект же предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за незаконное пересечение границ», – объяснил парламентарий.

По его словам, нарушение границ России зачастую совершается с использованием средств передвижения, которые могут нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.

Шерин подчеркнул, что его законопроект не противоречит положениям международных договоров, заключенных Россией.

Ранее Счетная палата выяснила, что в 2017 году расходы Росимущества на хранение конфискованного имущества составили 222 миллиона рублей, а доходы от его реализации – всего 180 миллионов рублей. По мнению аудиторов, это произошло из-за «недостаточного нормативного регулирования» и нарушений в бухгалтерском учете при оценке имущества, поступившего без стоимости. «Ненадлежащим образом ведется учет в информационной системе, аккумулирующей данные об обращенном в собственность государства имуществе, кроме того, она не интегрирована с системами ФТС, ФССП, Росрыболовства, прокуратуры и ФСБ. Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения», – установили в ведомстве.