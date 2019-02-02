Следствие пустило активистку "Открытой России" на похороны дочери

Следователи отпустили активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко на похороны дочери.

31 января Sobesednik.ru писал о смерти 17-летней дочери активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Девушка находилась в интерната для детей с особенностями развития. 30 января ее госпитализировали с обструктивным бронхитом. Следователи разрешили Шевченко навестить ребенка в больнице.

2 февраля Сергей Ковалевич, адвокат Анастасии Шевченко, сообщил «Интерфаксу», что следствие вошло в положение его подзащитной. «Здесь следствие действует по-человечески и входит в положение. Поэтому, как и в случае с больницей, Анастасию отпустят на похороны», – сказал он.

1 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшей девушки.

Напомним, 21 января у Анастасии Шевченко и других активистов «Открытой России» прошли обыски в Ростове-на-Дону и Казани.

Против Шевченко возбудили дело по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России "нежелательной"». 23 января суд отправил ее под домашний арест. Защита обвиняемой просила изменить меру пресечения, поскольку женщине нужно было ухаживать за больной дочерью.