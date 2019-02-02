Роспотребнадзор установил причину пищевых отравлений в Москве

В конце декабря Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки по факту вспышки кишечной инфекции в нескольких детских садах Москвы. Самой вероятной причиной заболевания мог стать творог, произведенный на липецкой фабрике.

Производственные линии завода были остановлены до полного выяснения обстоятельств. На персонал предприятия заведены дела об административных правонарушениях. Также сообщается о прекращении сотрудничества поставщиков с Липецким комбинатом. Известно, что компания «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина также разорвала договор с предприятием.

Напомним, 27 декабря прошлого года появилось сообщение о вспышке кишечных заболеваний в нескольких детских садах Москвы. Роспотребнадзор незамедлительно предпринял ряд мер для выявления причины инфекции. Благодаря этому очаг инфекции удалось локализовать. Сообщений о новых заболеваниях после 27 декабря не поступало.