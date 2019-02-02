Правозащитников обеспокоили травмы похитителя картины Куинджи

Правозащитники попросили главу ГУ МВД по Москве провести проверку по факту обнаружения побоев у похитителя картины Куинджи.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на полотне Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую 32-летний Денис Чуприков украл из Третьяковской галереи 27 января, нашли незначительные повреждение, «причиненные преступником при варварской транспортировке картины».

РБК сообщает, что ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников направил обращение главе ГУ МВД по Москве Олегу Баранову. «Мы просим полицию выяснить происхождение синяков у Дениса Чуприкова и когда именно они появились», – рассказал Мельников.

Ранее замглавы московской ОНК Ева Меркачева заметила на руке Дениса Чуприкова ушибы. Задержанный сказал, что он поскользнулся на снегу и упал. «Из того, что я увидела, он именно избит», – уверена Меркачева.

1 февраля ОНК рекомендовала руководству изолятора временного содержания (ИВС) провести проверку по факту наличия побоев у Чуприкова.