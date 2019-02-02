Экс-мэра Тулы Толкачеву задержали на Кипре по запросу России

В российской дипмиссии на Кипре подтвердили информацию о задержании экс-мэра Тулы Алисы Толкачевой.

Пресс-секретарь посольства РФ Алла Канаева сообщила «Интерфаксу», что Алису Толкачеву, которая находилась в международном розыске, задержали на Кипре по запросу российских властей. «Полиция Кипра ее задержала, сейчас она находится в тюрьме, и рассматривается вопрос о ее экстрадиции в Россию», – рассказала Канаева.

Алиса Толкачева возглавляла Тулу с 2010 по 2011 год. Ее отправили в отставку из-за неисполнения вопросов местного самоуправления и неподписания решений городской думы. В 2017 году ее обвинили в покушении на мошенничество и объявили в международный розыск. По версии следствия, фирма «РЭМС» Толкачевой не перечислила ресурсоснабжающей организации несколько миллионов рублей за электроэнергию. На Толкачеву завели шесть уголовных дел.