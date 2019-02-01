В ГД предложили повысить штрафы за неявку в военкомат до 5 тысяч рублей

В Госдуму внесли закон о десятикратном повышении штрафов за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету.

Напомним, о необходимости повысить для призывников штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету заговорили осенью 2018 года в комителе Совфеда по оборне. Тогда отмечалось, что сумма штрафа за такие нарушения, составляющая всего 500 рублей, в настоящее время устарела и нуждается в пересмотре. Позднее за увеличение данного штрафа до 1000 рублей выступили депутаты Заксобрания Еврейской автономной области, которые внесли в ГД соответствующий законопроект.

Как передает «Интерфакс», теперь Госдума рассмотрит предложение о введении нового штрафа за неисполнение обязанностей, заключающихся в самостоятельной явке граждан, достигших призывного возраста, на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности.

Авторы законопроекта, среди которых называется первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, отмечают, что такая обязанность, недавно установленная в законодательстве, носит «публично-правовой характер наравне с обязанностями по уплате налогов или получению паспорта гражданина РФ».

В связи с этим инициатива предусматривает увеличение санкций за данные нарушения в десятикратном размере. В частности, за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету вместо штрафа от 100 до 500 рублей предлагается взимать от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Та же сумма будет взиматься за уклонение от медицинского обследования и за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Предполагается, что документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.