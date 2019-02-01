Смотрителя, "оцепеневшую" во время кражи картины, уволили из Третьяковки

Смотритель Третьяковской галереи, работавшая на выставке Архипа Куинджи, уволена по собственному желанию.

Ранее Sobesednik.ru писал, что похищенную из Третьяковки картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернули на выставку 1 февраля.

Как передает «Интерфакс», в связи с произошедшим из музея была уволена смотритель, работавшая в зале, где произошло похищение полотна.

В Третьяковской галерее отметили, что из-за особенностей характера сотрудник «не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя как необходимо в той ситуации».

«Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может», — рассказали в музее.

Подчеркивается, что работница галереи написала заявление об увольнении по собственному желанию.