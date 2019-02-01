Следствие просит суд арестовать шестого фигуранта дела Арашуковых

СК начал допрашивать нового фигуранта уголовного дела о хищении природного газа у ПАО «Газпром» Алана Кятова.

Как передает ТАСС, Алан Кятов является исполнительным директором АО «Ессентукигоргаз» и шестым по счету фигурантом уголовного дела о хищении газа на 30 млрд рублей у ПАО «Газпром».

В настоящее время допрос Кятова проводит Следственный комитет России, после чего Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте нового фигуранта.

«В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи СК России проводят следственные действия с исполнительным директором АО "Ессентукигоргаз" Аланом Кятовым. По окончании допроса следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Напомним, члена Совфеда от Карачаево-Черкесии, 32-летнего Рауфа Арашукова задержали утром в среду, 30 января, по обвинению в нескольких убийствах. Позднее Басманный суд Москвы арестовал сенатора до 30 марта, а его отцу, топ-менеджеру «Газпрома» Раулю Арашукову, предъявили обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере — хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. В четверг в рамках того же дела были также арестованы двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова Руслан, директор и замдиректор АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов и Николай Романов, а также директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минводах Гузер Хашукаев.