Родители заявили о недовольстве преподаванием иностранного языка в школах

Опрос показал, преподаванием каких предметов в российских школах родители учащихся недовольны больше всего.

Как передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Национальные ресурсы образования» в 84 регионах России, родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку. 19% родителей заявили, что детей обучают плохо, 38% — хотели бы, чтобы «языки» преподавали лучше.

Кроме того, по мнению опрошенных, в школах не помешало бы повысить уровень преподавания информатики (41%), физики (40%), химии (39%), биологии (39%) и экономики (35%).

Также среди основных проблем школьного образования родители выделяют его слабую практикоориентированность: 62% репондентов считают, что школа недостаточно хорошо обучает детей принимать решения и планировать свои действия, 61% — что уделяется мало внимания умению предлагать разные варианты решения задач и выбирать наилучший.

При этом, согласно результатам опроса, лучше всего в школе детей знакомят с окружающим миром. Половина родителей считает, что значительное внимание уделяют урокам физкультуре, а также занятиям по музыке и изобразительному искусству. 45% участников опроса отмечают хорошее преподавание литературы, 43% — русского языка.