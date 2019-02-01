Песков назвал трагедией смерть дочери активистки "Открытой России"

В Кремле выразили соболезнования по поводу смерти дочери арестованной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Напомним, о смерти 17-летней дочери активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую доставили в реанимацию с обструктивным бронхитом, стало известно накануне, 31 января. Сама активистка, арестованная по делу о деятельности нежелательной организации, за день до произошедшего добилась разрешения от следователя посетить дочь в больнице.

Как передает телеканал «Дождь», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти события, заявил, что «каждый раз любая смерть — это трагедия».

«Мы приносим соболезнования семье, родным и близким», — добавил представитель Кремля.