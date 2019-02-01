Героиню скандальной статьи про наркотики арестовали до конца февраля

Суд в Москве отправил в СИЗО девушку, которую считают героиней статьи издания «Батенька, да вы трансформер» о наркотиках.

Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвала статья «Героин — собственность модели», опубликованная в декабре прошлого года на сайте издания «Батенька, да вы трансформер». В материале рассказывалось о девушке, которая якобы в течение десяти лет без каких-либо последствий для здоровья употребляет героин.

После соответствующей проверки в МВД заявили, что «статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики», и материал был удален с сайта издания.

Как передает «Интерфакс», 1 февраля Кузьминский суд Москвы отправил под арест на 28 суток Анну Глазову, которую считают героиней скандальной публикации.

Отмечается, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело о «незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств».