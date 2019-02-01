Амнистия капиталов на флажке и новые размеры пособий: изменения с 1 февраля

Наступление нового месяца — в данном случае февраля — как всегда, знаменует собой вступление в силу новых норм.

В конце короткого месяца оканчивается второй этап «амнистии капиталов». Специальную декларацию с данными о зарубежной недвижимости, ценных бумагах, банковских счетах и других активах ждут в министерстве налогов и сборов по 28 февраля включительно.

Все активы, включая сведения о закрытых счетах, нужно занести в спецдекларацию, которая признается налоговой тайной. Участие в этом этапе предполагает освобождение от всех видов ответственности.

Уже сегодня, 1 февраля 2019 года, серьезные изменения вступили в силу в сфере нотариальных действий — в части обязательного представления нотариусом в электронной форме заявлений в Росреестр. В основном это коснется сделок с недвижимостью, которые завершаются госрегистрацией. Но по своему желанию стороны могут передать нотариусу любой договор для удостоверения.

Теперь нотариус после удостоверения договора обязан будет представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр. Сделать это необходимо не позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре (если стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом).

Таков же режим после выдачи свидетельств о праве на наследство по закону или по завещанию, а также о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга. Незамедлительность действий нотариуса подчеркивается и тем, что в случае невозможности направления в электронной форме от него требуется в течение двух рабочих дней направить документ в бумажной форме.

Традиционно февраль — время индексации социальных пособий. Выплаты инвалидам, ветеранам и гражданам, имеющих детей вырастут на 4,3%. Проиндексирована стоимость набора социальных услуг, которая теперь составит 1 121 руб. 42 коп. — сюда входит обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевок и проезд на железнодорожном транспорте.

Только с 6 февраля детям-инвалидам не придётся больше заново подтверждать свой статус при намерении использовать средства материнского капитала на социальную адаптацию. Теперь постановлением Правительства установлен упрощённый порядок замены индивидуальной программы реабилитации — медико-социальную экспертизу больше проходить не придется.

И напоминание дачникам: владельцы незарегистрированных жилых или садовых домов до конца февраля могут пользоваться упрощенным порядком регистрации таких построек. Достаточно будет еще технического плана, составленного кадастровым инженером.

Уже со следующего месяца порядок серьезно усложнится. Необходимо будет помимо уведомления в администрацию поселения о начале и окончании строительства готовится к тщательному контролю. Но всему свое время.