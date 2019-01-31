В Липецкой области пройдет более двухсот "антикризисных" ярмарок

Правительство Липецкой области решило поддержать местных производителей с помощью антикризисных ярмарок.

Об этом в четверг, 31 января, сообщает ОТР. Отмечается, что за 2019 год в регионе пройдет более 200 подобных ярмарок.

Места на ярмарках для предпринимателей предоставляются бесплатно, однако главное условие для участие — цены на ярмарке должны быть ниже среднерыночных.

Отмечается, что покупателей на ярмарке всегда много. Так, например, на ней можно купить яйца по 58 рублей вместо 70 рублей или филе минтая за 165 рублей. Первая ярмарка уже заработала в областном центре.