У семьи Рауфа Арашукова нашли коллекцию оружия и золотые слитки

У семьи Рауфа Арашукова обнаружили коллекционное оружие, золотые слитки и иностранную валюту.

Как писал Sobesednik.ru, 30 января сенатора Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации. На допросе он попросил для себя переводчика. Его подозревают в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Мужчину арестовали на два месяца. Рауля Арашукова, отца экс-сенатора, задержали в петербургском офисе «Газпрома» по подозрению в причастности к хищениям природного газа на сумму в 30 миллиардов рублей.

31 января телеканал «360» опубликовал видео обыска, на котором можно увидеть ценности, принадлежащие семье экс-сенатора. В кадр попали сабли и ножи в золотых ножнах, золотые слитки по 250 граммов и килограмму, а также медали, награды, кредитные карточки и доллары.

По данным следствия, Рауф Арашуков имеет вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Между тем членом Совета Федерации, согласно российскому законодательству, не может быть человек, имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство в другой стране.