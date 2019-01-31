Тепло из Северной Африки сохранится в Москве до следующей недели

Теплые воздушные массы задержатся в столичном регионе до следующей недели, сообщили синоптики.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 31 января в Москве ожидаются небольшие осадки, облачность и до 3 градусов тепла. Ночью в городе похолодает до –1... –3 °С, а по области до –6 °С.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на Гидрометцентр РФ, что мощная волна тепла пришла в столичный регион из Северной Африки через восточную половину Средиземноморья. «Оттепельная погода в Москве сохранится. Значения дневной температуры в отдельные дни будут близки к абсолютным значениям. Снежный покров будет подтаивать и уплотняться», – рассказали синоптики.

1 февраля температура воздуха в Москве не опустится ниже ноля градусов, а в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1.

Днем 2 февраля столбики термометров москвичей покажут от минус 1 до плюс 1. Жителей Подмосковья ждет от минус 4 до плюс 1 градуса.