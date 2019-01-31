Росстат решил модернизировать систему оценки бедности в РФ

К 2020 году Росстат намерен модернизировать методику исследования уровня бедности в России.

РБК сообщает со ссылкой на Минтруд, что Росстат планирует дополнить выборку категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. В частности, речь идет о женщинах с детьми до шести лет. Подготовку к переходу на новую методику предполагается завершить в текущем году.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева предположила, что модернизация методики оценки бедности может повысить общий показатель количества бедных в стране, поскольку женщины с детьми дошкольного возраста – наиболее уязвимая категория из всех семей с детьми.

«Государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем резко происходит снижение доходов семьи. До школы продержаться сложно», – сказала Малева.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин поставил задачу вдвое снизить уровень бедности в стране к 2024 году. По данным Росстата, в 2018 году 19,6 миллиона россиян (13,3% населения) имели доходы ниже прожиточного минимума, который составляет 10 451 рубль.