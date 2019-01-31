Россиянам присвоят кредитный рейтинг, но больше не пустят в суды

Личный кредитный рейтинг — теперь и в РФ: сегодня вступили в законную силу поправки в закон о кредитных историях. К единому персональному баллу для каждого потенциального заемщика будет приходить Объединенное кредитное бюро, исходя из таких составляющих, как просрочки, долговая нагрузка, даже количество заявок на получение кредитов.

Теперь, подавая первую заявку, вы автоматически попадаете в свою историю. Кредитную. Согласия на передачу кредитных историй в бюро не требуется еще с 2014 года. ОКБ уже якобы протестировало более 75 млн россиян, и 78% из них имеют высокий кредитный рейтинг. Как указано на сайте ОКБ, лидерами по числу отличников кредитной готовности являются следующие регионы: Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область (по 83%).

Озаботитесь своей историей — добро пожаловать на сайт госуслуг, два отчета в год полагаются бесплатно. Правда, и высокий балл может не помочь — кредитные учреждения решения по-прежнему принимают сами. Обещают только ускорить процедуру их принятия, ориентируясь на кредитный балл.

Что же касается возможных долгов, то Минэкономразвития опубликовало свои предложения в виде законопроекта касательно признания банкротами людей с долгом не более 700 тысяч рублей. Предлагается банкротить такую категорию без проведения собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника и других обязательных процедур, что также ускорит процедуру. В прошлом году финансово несостоятельными в России признали около 30 тысяч человек.

И последнее в январе: новые типовые правила пребывания посетителей в судах могут в числе прочего ограничить право граждан на посещение судов беспрепятственно. Свое право гражданам придется доказывать — такова точка зрения совета судей, который новый проект этих правил и разработал. В данный момент для прохода в здание суда достаточно показать документ, удостоверяющий вашу личность.

Все силовики и прочие правоохранительные органы право беспрепятственного прохода сохранят. К прокурорам, следователям и сотрудникам ФСБ, налоговым и таможенным инспекторам будут приравнены представители органов власти и адвокаты.