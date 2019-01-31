Полиция отказалась принять деньги от Хаски на покупку подушек

ГУ МВД Краснодарского края отказалось принять от рэпера Хаски деньги на покупку матрасов и подушек в спецприемник в Краснодаре.

Алексей Аванесян, адвокат Хаски (Дмитрия Кузнецова), сообщил у себя в Facebook, что его подзащитный хотел подарить деньги спецприемнику, где музыкант в ноябре отбывал административный арест. В этом пенитенциарном учреждении, как объяснил Аванесян, матрасы не совпадают по размеру с кроватями, поэтому задержанным неудобно спать, а подушки плохо пахнут.

ГУ МВД Краснодарского края отказалось принять подарок, поскольку по закону спецприемники содержатся на бюджетные средства и не могут получать безвозмездную материальную помощь от частных лиц.

Напомним, в ноябре прошлого года Хаски после отмененного концерта выступил перед фанатами на крыше автомобиля и получил 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Через несколько дней суд отменил решение о его аресте. Музыкант обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), утверждая, что его незаконно лишили свободы до суда.