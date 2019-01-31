Петерс Покровскис: Кто прав в скандале Глушакова с женой

Обозреватель Sobesednik.ru — о скандале с разделом имущества между капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым и его женой.

В любимой сразу несколькими поколениями граждан нашей страны песне «Если б я был султан», выражается квинтэссенция: «Был бы холостой!» Держу пари, о чем-то таком втайне сейчас мечтает и капитан «Спартака» Денис Глушаков, которому адвокаты его жены Дарьи предъявили претензий на половину его имущества. Посчитать которое, кстати, никто пока не представляет возможным: адвокат супруги Сергей Жорин так и говорит — мол, полного списка нажитого не может представить ни одна из сторон. Что, кстати, наталкивает на определенные мысли в отношении чрезмерного финансового благополучия отдельных спортсменов, ну да ладно. В некотором приближении я говорил об этом с хоккеистом Георгием Белоусовым, зарплату которого недавно раскрыло одно из ведущих спортивных изданий страны — и хотя все ужаснулись ее размеру, поспорить с контраргументами Белоусова трудно.

Главное в другом. Увы, многие возмущаются подобными требованиями жены спортсмена — дескать, да как она смеет; да могла бы она сама такое заработать, не будучи женой знаменитости; да стоит ли того простое сидение дома с детьми, и так далее — попросту, очевидно, не понимая, как важен для нормального мужчины крепкий тыл. Есть такая простая формула, которую я где-то вычитал и которой в свое время, при окончательном выборе кандидатки в невесты и будущие супруги, пользовался сам: «Не женись на той женщине, С которой МОЖНО жить, женись НА той, БЕЗ которой жить НЕЛЬЗЯ».

Можно посмотреть на это так, исключительно с вышеприведенным умствованием и философствованием; можно — чисто с позиций менеджмента; но суть едина: жена для сильного мужчины (если только для сильного, повторюсь) должна обеспечивать домашний очаг и закрывать тыл таким образом, чтобы ему не приходилось думать, ждет ли его дома завтрак-обед-ужин, мытые полы и посуда, глаженые рубашки, теплая постель, ну и так далее... И в этом случае российский закон, говорящий о праве на половину совместно нажитого имущества, я как муж и глава семьи считаю справедливым. Пусть даже, как в моем случае (да и, подозреваю, массе других российских семей), супруга зарабатывает значительно меньше.

Другое дело, если она где-либо в своих семейных обязанностях недорабатывала — скажем, вторая половинка, очевидно, должна тебя баловать чем-то съестным, но ты все равно жрал только творог с бананами или пельмени с яичницей и гретой в микроволновке, и оттого размороженной до консистенции киселя, тушкой тилапии. Или, как, возможно, в случае с Денисом Глушаковым, в отношении физической близости супружеского долга недорабатывает, что в баню с соседками ходить приходится. Но так ты тогда, будь добр, предъяви доказательства. Которые, в принципе, нетрудно добыть — свидетельства, чеки, анализы, да что угодно. Денис же, видимо, решает действовать по-другому, втихую — например, переводя на мать дом в Подмосковье, заставляя болельщиков «Спартака» в разных вариациях переиначивать народное английское стихотворение «Дом, который построил Джек».

Вывод такой. Либо ты умеешь работать головой и думать хотя бы на шаг вперед — и тогда ты, беспокоясь о своем морганатическом браке, заключаешь брачный договор, где, следуя фактически главному совету из книги бизнесмена Тимура Горяева «Шпаргалки для боссов», четко прописываешь — «что, если что-то пойдет не так». Либо ты или недалек умом, или слишком уверен в себе, и тогда уж невольно следуешь указу Петра Первого — «дабы дурь каждого всем видна была». Но тогда и не взыщи, коли соответствующее время для демонстрации «дури» настанет...