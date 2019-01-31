Патриарх Кирилл назвал аборты духовным недугом общества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ не изменит позицию по абортам, несмотря на взгляды власти.

Соответствующее заявление патриарх сделал во время интервью журналистам, приуроченного к 10-летию его интронизации на патриарший престол, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что позиция РПЦ по абортам «всем хорошо известна». По словам патриарха, когда речь заходит об абортах, он всегда указывает на важность «преодоления этого <…> духовного недуга» в обществе.

«Причем, говоря так, я же сознаю, что очень большое количество людей, может быть, даже принципиально со мной не согласно. Ну и что? Это должно заставить меня замолчать? Значит, тогда я отступлюсь от самого главного: я перестану людям нести Божью правду», — сказал патриарх.

Он выразил надежду, что его слова «кого-то достигнут» и «какие-то младенцы появятся на свет».