Минстрой заявил о необходимости заменить 29% теплосетей в РФ

В Минстрое сообщили, что 29% тепловых сетей в России необходимо заменить во избежание аварий.

«Известия» пишут со ссылкой на министерство, что ежегодно в стране нужно обновлять 4-5% теплосетей. «Эта работа должна вестись именно ежегодно, поскольку такой подход позволит поддерживать сети в устойчивом, хорошем состоянии. Условно говоря, если мы заменили 100% [изношенных] сетей, а потом 10 лет ничего не делаем, то накопленный эффект нас догонит», – сказал представитель ведомства.

По данным Минстроя, на ежегодное обновление теплосетей по всей стране требуется около 300 миллиардов рублей, однако сегодня власти вообще не выделяют на это средства. Единственным направлением, на которое тратят бюджетные деньги, является система очистки воды. В проект «Чистая вода» заложено 147 миллиардов рублей до 2024 года, а в проект «Оздоровление Волги» – 85 миллиардов рублей. «Для воды финансирование предусмотрели, а тепло вообще выпало», – отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В январе аварии на трубопроводах произошли в Барнауле, Самаре, Твери. Десятки жилых домов остались без отопления и горячей воды.