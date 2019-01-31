МЧС предсказало рост ДТП из-за облачности и гололедицы в Москве

В четверг, 31 января, в Москве ожидаются небольшие осадки и до 3 градусов тепла.

«Облачно. Местами небольшие осадки. Гололедица», – говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве и Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки в 3 градуса выше ноля. Ночью в городе похолодает до минус 1-3 градусов, а по области – до минус 1-6.

Днем будет дуть южный ветер со скоростью до 10 м/с. Ночью порывы восточного ветра не превысят 8 м/с. Вероятность осадков и гололедица сохранятся.

На сайте мэра Москвы опубликовали сообщение ГУ МЧС РФ по городу, в котором водителям рекомендуется быть особенно внимательными 31 января, соблюдать правила движения, не совершать резких маневров и держать дистанцию. «Мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Из-за осадков видимость на дорогах ухудшится, движение транспорта будет затруднено, а на аварийно-опасных участках может увеличиться количество ДТП», – предупредили в МЧС.