Кокорина от тюрьмы не спасет даже Дзюба?

Обозреватель Sobesednik.ru — о действиях нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в защиту сидящего в СИЗО Александра Кокорина.

Как мы и предполагали ранее, Артем Дзюба не мог не выступить в защиту своего друга и партнера Александра Кокорина и наконец опубликовал в своем инстаграме соответствующий пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 30 Янв 2019 в 5:12 PST

Однако для самого народного футболиста России; человека, чье мнение имеет определенный вес в обществе, в том числе самого высокого уровня; мужчины, который в определенной степени владеет риторикой и умеет говорить и зажигать «фром зе дип оф хиз харт», послание оказалось уж очень неоднозначным...

«Высокие! Высокие отношения!» — восхищались незабвенной Маргаритой Павловной в «Покровских воротах». «Нормальные... для духовных людей», — отвечала та. Двойственность Дзюбы, который, с одной стороны, поставил к совместной с Кокориным фотографии хештеги #свободукокорину и #сашамыстобой, с другой — не добавил больше ни слова (хотя, как мы теперь, после ЧМ-2018, уж точно знаем, мог бы высказаться так, что душа бы запела), несколько настораживает. Вот, например, другой зенитовец Юрий Жирков написал вполне себе трогательное мини-обращение. Дзюба же не счел добавить и пару фраз то ли нужным, то ли возможным, и вряд ли сам Артем будет как-либо это комментировать дополнительно. Обычно знаменитости в таких случаях кивают на эти самые свои высказывания и цедят: «Я все, что хотел, сказал».

Казалось бы, слово Дзюбы могло бы изрядно поколебать общественное мнение, склонить его на сторону попавших в СИЗО футболистов, предоставить им под незримым давлением общества шанс на некоторые преференции, если уж не на досрочное освобождение. Однако в этот раз глашатайство оказалось уж больно небрежным для столь высокочтимого оратора. Странно и то, какой момент — полторы недели до заседания суда, намеченного на 8 февраля, — выбран для обращения: не рановато ли для выхода такого мощного козыря?..

Похоже, что Дзюба, во-первых, попал в ментальный переплет. Он, конечно, не мог не выступить в защиту друга; при этом поступок Кокорина и Мамаева серьезно расколол общество, в том числе и аудиторию Дзюбы — и не зря среди тысяч комментариях к тому самому посту то и дело встречаются «Отписываюсь», «Как дизлайк поставить?» и так далее. Артем это понимал и потому, очевидно, вынужден был действовать очень осторожно, без лишних слов, чтобы не вызвать еще большую бурю. А во-вторых, сухость и в некотором смысле нагота его послания говорит о том, что ситуация переходит в терминальную стадию, причем скорее безысходную для нашкодивших звезд, чем сколь-либо просветную.

Не исключено, конечно, что параллельно Дзюба действует закулисными методами, а это полумолчание-полунедосказанность — лишь фасад для публики. Но тогда, напротив, надежнее было бы подкрепить свой тайный торг в открытую, то есть полноценно защитив товарища на той же своей странице в соцсети.

В общем, Артем Дзюба умудрился и на елку влезть, и ободраться не то чтобы очень сильно. И другу потрафил, и никто из ближнего круга его теперь не обвинит в отступничестве и предательстве — и авторитетом не сильно пожертвовал. Отличный ход умелого политика! И, вероятно — неужели?! — будущего чиновника?