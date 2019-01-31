Где пропаганде ловить россиян

С 2014 года телеаудитория снизилась с 87% до 71%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В настоящее время телезрителей представляют в основном люди старшего и пожилого возраста со средним образованием или даже не получившие такового. У печатной прессы, впрочем, дела не намного лучше: если в 2014 году она служила основным источником информации для 18% респондентов, то сейчас таковых осталось только 12%. А вот аудитория новостных сайтов в Интернете за этот период выросла с 29% до 44%. Соцсети как источник новостей в 2014 году использовали 14%, сейчас их аудитория подросла до 19%.

В то же время социологи наблюдают снижение доверия к телевидению и печатным СМИ. Особенно по этому показателю просело ТВ: в 2015 году показываемому им верили 63%, то теперь армия его поклонников уменьшилась до 36%. Новостные сайты, напротив, прибавили себе 5% доверия граждан, и теперь этот рейтинг у них равен 20%. Соцсетям же теперь доверяют 11% граждан, тогда как четыре года назад их было всего 4%. Ну и понятно, что интернет-аудитория — это в основном люди молодые: те, кому за 60, сетевыми источниками почти не пользуются.

Другие исследования, например рейтинг Edelman Trust Barometer, утверждают, что Россия занимает последнее место по уровню доверия к институтам общества в целом среди исследованных стран: сейчас этот показатель равен 29% против прошлогодних 36%. А согласно декабрьскому опросу «Левада-Центра», в том, что власть в полной мере выполняет свои обязательства перед гражданами, уверено всего 3% россиян. И это, отметим, несмотря на усилия госпропаганды, которой, по данным ФОМ, все еще охвачена большая часть аудитории.

В этом свете есть сомнение, что затея Института развития интернета (ИРИ) по наполнению интернет-пространства аккаунтами чиновников, о которой мы сообщали накануне, возымеет хоть какое-то действие. Особенно после набирающей обороты истории с задержанием и арестом сенатора Арашукова.