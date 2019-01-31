В центре внимания
Патриарх Кирилл // фото: Global Look Press
Кирилл. Итоги. Как изменилась церковь за десять лет патриаршества
Дети президентского гранта. Кому достается от государства больше денег, чем другим
Депутат Госдумы: Люди видят, что их хотят ограбить

Новости дня

31 января, четверг

[16:12]Бабкина и Шаргунов получат по 2 млн за деятельность в области культуры
[16:04]Врачей в Питере заподозрили во взятках за рецепты на лекарство от рака
[15:57]Тепло из Северной Африки сохранится в Москве до следующей недели
[15:40]Россию обязали выплатить €10 млн за депортацию грузин в 2006 году
[15:22]Путина проинформировали о задержании Арашукова до того, как оно произошло
[15:14]СМИ сообщили об отправке из РФ в Венесуэлу самолета с золотом
[14:56]Девять кинотеатров, три ТЦ и вуз "заминировали" в Москве
[14:26]Медведев призвал уточнить определение "шпионских" устройств
[14:25]Эффективную технику по борьбе с дронами придумали во ФСИН
[14:20]Госдума продумает антимонопольные ограничения для аптечных сетей
[14:02]В Думе задумались о шансах остаться без интернета по вине Запада
[13:43]В Липецкой области пройдет более двухсот "антикризисных" ярмарок
[13:01]Москвичка получила перелом позвоночника и лишилась одежды в подъезде
[12:59]Астероид Апофис может уничтожить город при столкновении с Землей
[12:32]Умерла дочь задержанной активистки "Открытой России"
[12:27]Патриарх Кирилл назвал аборты духовным недугом общества
[12:17]Обыски и задержания прошли у противников свалки в Коломне
[12:03]Режиссер "Властелина колец" снимет фильм о последнем альбоме The Beatles
[11:22]Минстрой заявил о необходимости заменить 29% теплосетей в РФ
[10:52]МВД начало поиски шубы, похищенной из Третьяковки одновременно с картиной
[10:44]У семьи Рауфа Арашукова нашли коллекцию оружия и золотые слитки
[10:22]Росстат решил модернизировать систему оценки бедности в РФ
[10:20]Самолет из Рима благополучно приземлился в Москве после попадания молнии
[10:06]ВЦИОМ отметил рост числа россиян, готовых потратиться на отдых в 2019 году
[09:41]Дептранс исключил вероятность продуктового коллапса в Москве
[09:19]МЧС предсказало рост ДТП из-за облачности и гололедицы в Москве
[08:59]Вступил в силу закон о предоставлении россиянам кредитного рейтинга
[08:42]Полиция отказалась принять деньги от Хаски на покупку подушек
[08:13]Бывшего студента Медведева взяли на работу в правительство
[07:43]Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов
[07:16]Мать с тремя детьми сгорели в деревянном доме в Хабаровском крае

30 января, среда

[17:36]Шарапова отказалась выходить на корт в Петербурге из-за травмы
[17:36]Адвокат заявил о возможной причастности Арашукова к четырем убийствам
[17:24]Дочь задержанной активистки "Открытой России" находится в критическом состоянии
[17:15]Плененных в Гвинейском заливе россиян отпустили на свободу
[16:57]Задержанный сенатор Арашуков попросил переводчика на русский
[16:45]Мэр Риги заявил о своей честности после обысков на работе и дома
[16:21]В Совфеде недовольны фильмом с Петровым из-за подрыва доверия к силовикам
[16:04]Пьяные дедушка и бабушка бросили внука в печь в Хакасии
[15:57]Участник "Битвы экстрасенсов" мог заплатить 500 тысяч за уход с шоу


Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Фото: Shutterstock
Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
фото: kati / imagebroker / Global Look Press
Попрощайтесь с офисом: как за два месяца сделать хобби успешным бизнесом
Фото: Global Look Press
Расходы – под контроль: как научиться экономить в магазине
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить

Астероид Апофис может уничтожить город при столкновении с Землей

Общество

Ученый рассказал о том, какой ущерб может повлечь столкновение астероида Апофиса с Землей.

Специалист Института динамики геосфер РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шувалов в разговоре с ТАСС рассказал, что астероид Апофис может уничтожить многомиллионный город при столкновении с Землей. 

«Если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все. Также серьезные разрушения будут на территории Московской области. А ионосферное излучение, наверное, всю Европу охватит», — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день у человечества нет средств, чтобы изменить траекторию астероида. 

По прогнозам питерских ученых, Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году. 

Теги: Наука, Космос

поделиться:

Общество

Врачей в Питере заподозрили во взятках за рецепты на лекарство от рака

Читать далее >

Общество

Тепло из Северной Африки сохранится в Москве до следующей недели

Читать далее >

// фото: Сергей Ковалев / Global Look Press

Общество

Где пропаганде ловить россиян

Читать далее >

Политика
Непреодолимая сила российской коррупции
Россию обязали выплатить €10 млн за депортацию грузин в 2006 году
Путина проинформировали о задержании Арашукова до того, как оно произошло
СМИ сообщили об отправке из РФ в Венесуэлу самолета с золотом
Общество
Где пропаганде ловить россиян
Врачей в Питере заподозрили во взятках за рецепты на лекарство от рака
Тепло из Северной Африки сохранится в Москве до следующей недели
Эффективную технику по борьбе с дронами придумали во ФСИН
Колумнисты
Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Люди видят, что у них пытались отнять деньги. Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают такие шаги как циничное намерение их ограбить

Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Страна плавно движется в Индексе восприятия коррупции в сторону Южного Судана, Сирии и Сомали. Есть ощущение, что кому-то из них скоро придется потесниться

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, как знать, мы и в самом деле перестанем склочничать и научимся договариваться


Культура и ТВ
Российское кино хотят сообразить на троих
Бабкина и Шаргунов получат по 2 млн за деятельность в области культуры
Режиссер "Властелина колец" снимет фильм о последнем альбоме The Beatles
В Совфеде недовольны фильмом с Петровым из-за подрыва доверия к силовикам
Шоу-бизнес
Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы в день ее рождения
Актер театра Моссовета Юрий Беркун рассказал об обиде на Нину Русланову
Участник "Битвы экстрасенсов" мог заплатить 500 тысяч за уход с шоу
Найк Борзов: Я про Путина не написал ни одной песни

Здоровье
Ученые выяснили, опасна ли томография для людей с татуировками
Любителям фастфуда угрожает смертельная болезнь печени
Добавки с витамином D защищают от развития диабета
Хрипота в голосе с другими симптомами может грозить раком голосовых связок
Туризм
Гоа на закате
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Россияне начали экономить на путешествиях из-за падения доходов
Авто
Эх, прокачусь! Реально ли пойти зашибать деньгу в такси?
Дептранс исключил вероятность продуктового коллапса в Москве
Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов
Вице-премьер Козак рассказал о планах по сдерживанию цен на бензин
Недвижимость
Продолжатся ли рекорды рынка новостроек в 2019 году
₽500 млн выделили на расселение жильцов дома в Магнитогорске
Кому придется платить налог на бани и сараи
Госдума пополнит список освобожденных от взносов на капремонт
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Наталья Зубаревич // фото: архив редакции
Наталья Зубаревич: Деньги в Крым текут рекой
У писателя и философа Михаила Веллера свой взгляд на историю и современность // фото: Андрей Струнин
"Крамольная поэзия инакомыслия". Михаил Веллер – о Дмитрии Быкове
Фото: Global Look Press
"Бумажки не так важны, как доверие". Бывший боец ЧВК – о войне в Сирии
Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
Света Уголек // фото: личный архив
"Первая фотосессия была как сеанс терапии". История модели Светы Уголек
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
// фото: пресс-служба Найка Борзова
Найк Борзов:
Я про Путина не написал ни одной песни
Владимир Высоцкий // фото: Валерий Плотников
Никита Высоцкий:
Отец не выдержал бешеной скорости, с которой жил
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев


Екатерина Волкова и Николай Добрынин на сцене в спектакле "Царский подарок" // стоп-кадр / Youtube / канал "Полезный портал 2х2.su"
Екатерина Волкова: Прошу прощения у зрителя за обман Дьяченко
Денис Глушаков // фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Петерс Покровскис: Кто прав в скандале Глушакова с женой
Басков с Лопыревой // фото: соцсети
Николай Басков: Лопырева может остаться одна!
Гоген Солнцев с женой // фото: соцсети
Жену-пенсионерку Гогена Солнцева оттаскали за волосы в супермаркете
Александр Головин // фото: Наталья Логинова
Никас Сафронов призвал Александра Головина помочь брошенной дочери

Arkadius Kozera / Global Look Press
Ученые выяснили, опасна ли томография для людей с татуировками
Rainer Jensen / Global Look Press
Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах
фото: Сергей Ермохин
"Мать Тереза" на "Газели". Как блокадница делает добро в Петербурге
Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
В Совфеде недовольны фильмом с Петровым из-за подрыва доверия к силовикам
Фото: Global Look Press
Фабрика фейков: как Вячеслав Володин поймал галочку