Астероид Апофис может уничтожить город при столкновении с Землей

Ученый рассказал о том, какой ущерб может повлечь столкновение астероида Апофиса с Землей.

Специалист Института динамики геосфер РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шувалов в разговоре с ТАСС рассказал, что астероид Апофис может уничтожить многомиллионный город при столкновении с Землей.

«Если такое тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, то в городе будет уничтожено все. Также серьезные разрушения будут на территории Московской области. А ионосферное излучение, наверное, всю Европу охватит», — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день у человечества нет средств, чтобы изменить траекторию астероида.

По прогнозам питерских ученых, Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году.