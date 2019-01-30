Жителей Подмосковья призвали к осторожности из-за слякоти и гололедицы

МЧС предупредило жителей столичного региона о мокром снеге и гололедице в ближайшие часы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в среду, 30 января, жителей Москвы и области ожидает облачная погода с небольшим снегом и до 2 градусов тепла.

Как передает агентство городских новостей «Москва», региональное управление МЧС России выпустило экстренное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы, которые будут представлять опасность для жителей области утром и днем 30 января.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а также быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходов призвали соблюдать осторожность при переходе через автотрассы.