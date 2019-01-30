Россиянам предложили запретить курить за рулем

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил запретить водителям курить за рулем.

«Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов», – цитирует агентство «Москва» члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

Парламентарий заявил, что курение за рулем так же опасно, как беседа по телефону во время движения. Он напомнил, что водителей штрафуют на 1,5 тысячи рублей за разговор по мобильнику во время поездки.

Еще Свищев сказал, что курящий водитель портит здоровье не только себе, но и своим пассажирам. Кроме того, автомобилист-курильщик пропагандирует курение среди россиян. «Стекла-то прозрачные, – объяснил свою мысль депутат. – Водитель косвенно пропагандирует курение. Все усилия государства по борьбе с курильщиками идут насмарку».