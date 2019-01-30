Почти 90% россиян убеждены, что армия сможет защитить РФ от угрозы войны

Опрос показал, что более половины россиян считают возможной военную угрозу со стороны других государств.

Как передает РБК со ссылкой на результаты исследования «Левада-центра», проведенного с участием 1,6 респондентов, военной угрозы со стороны других стран опасаются 56% россиян, и лишь 39% опрошенных отрицают подобную возможность.

Кроме того, 88% участников опроса посчитали, что российская армия сможет защитить страну в случае нападений. РБК отмечает, что это максимальный показатель доверия россиян к военным за все годы опросов.

Социологи отмечают, что сегодня высокий уровень опасений войны связан с общим ощущением конфликта с Западом, а также с изоляцией страны.

«На фокус-группах часто можно услышать мнение, что война уже идет, только пока холодная, где США выступают против нас — "руками европейцев и украинцев". — Это страхи из-за того, что все никак не может разрешиться, накапливается усталость», — объяснил сотрудник «Левада-центра» Денис Волков.