Облачную погоду и 2 градуса тепла пообещали москвичам 30 января

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в среду, 30 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием атмосферного фронта, что обусловит облачность и небольшие осадки.

Температура воздуха в Москве 30 января поднимется до 0..+2, по области — до -3..+2 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

По словам специалистов, такие погодные условия могут спровоцировать у людей различные психологические и вегетативные расстройства, сосудистые нарушения, обострения бронхо-легочных заболеваний и суставной патологии.