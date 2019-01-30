Настя Рыбка рассказала о тайском "аде" и табу на упоминание Дерипаски

Модель Настя Рыбка рассказала, что ей запретили говорить о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Как ранее писал Sobesednik.ru, адвокат гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) рассказал, что в ближайшее время девушка не собирается уезжать из России. 22 января Вашукевич и тренера по личностному росту Александра Кириллова (Алекса Лесли) отпустили из столичного СИЗО под подписку об обязательстве о явке.

29 января Настя Рыбка сказала в интервью CNN, что «российские агенты» поговорили с ней в московском тюрьме и «четко объяснили, что надо говорить, а что нет». «Они сказали мне: "Не трогай больше Олега Дерипаску"», – рассказала девушка, отказавшись отвечать на вопросы о российском бизнесмене.

Кроме того, она назвала адом тайскую тюрьму, где ее вместе с Алексом Лесли держали с февраля 2018 года по января 2019 года. «Это как блокбастер, и я внутри него. Но это не фильм, это моя жизнь», – заявила Рыбка.

Отметим, что американских журналистов интересует судьба Рыбки по той причине, что Пола Манафорта, главу предвыборного штаба Дональда Трампа, подозревают в попытках установить связь с Москвой через Дерипаску.

Напомним, Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Паттайе в конце февраля 2018 года. Рыбка стала широко известна после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что она отдыхала на яхте вместе с миллиардером Олегом Дерипаской и бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько. Предполагается, что именно о своих отношениях с предпринимателем Рыбка писала в книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Кроме того, она публиковала в соцсети видео и снимки с Дерипаской. Бизнесмен подал иск к Вашукевич и Кириллову, обвинив их в распространении личной информации без его согласия.

17 января Рыбку и Лесли депортировали в РФ, где их задержали по делу о вовлечении в занятие проституцией. 19 января в зале суда Вашукевич попросила у Дерипаски прощения и пообещала больше никак его не компрометировать: «Пускай расслабится. Реально, мне хватит».