Массовое закрытие школ началось в РФ из-за вспышки гриппа и ОРВИ

В 23 субъектах РФ зафиксировали рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как сообщает «Парламентская газета», учебные заведения Кургана, Перми, Биробиджана и Екатеринбурга закрываются на карантин с 30 января. Это связано со вспышками гриппа и ОРВИ.

Уточняется, что с 21 по 27 января в Кургане зарегистрировали более 7 тысяч случаев ОРВИ, а в Екатеринбурге – свыше 21 тысячи.

28 января Sobesednik.ru писал, что две столичные школы закрылись на карантин по кори. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе пока соответствует норме.

Отметим, что в группе риска находятся в основном дети от 3 до 14 лет.