17 психоневрологических интернатов построят в РФ за ₽2 млрд

Правительство РФ выделило два миллиарда рублей на строительство 17 психоневрологических интернатов.

РБК сообщает со ссылкой на документ, разработанный Министерством труда, что власти планируют построить 17 психоневрологических интернатов (ПНИ) в период с 2019 по 2021 год. Строительство пройдет в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ПНИ появятся в республиках Крым, Марий Эл, Хакасия, Тыва, Татарстан, Якутия и Мордовия, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Новые интернаты получат Томская, Саратовская, Омская, Новгородская, Иркутская, Воронежская, Астраханская и Амурская области.

Самые масштабные стройки запланированы в хабаровском селе Некрасовка, где новое медучреждение будет вмещать до 400 пациентов, и в крымском селе Некрасово. Тамошний интернат примет 250 больных.