Зарплату супругов, допускающих домашнее насилие, предложили отдавать их жертвам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова придумала оригинальный способ защитить жертв домашнего насилия.

«В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счет супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами супруга», – цитирует Москалькову «Интерфакс».

Она выразила мнение, что в России необходимо принять закон о противодействии домашнему насилию. При этом омбудсмен напомнила, что соответствующий законопроект ее авторства был отклонен Госдумой.

Напомним, в феврале 2017 года глава РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Одним из авторов этой инициативы выступила депутат ГД Елена Мизулина. В декабре 2018 года Москалькова назвала этот закон ошибкой, хотя ранее она его поддерживала. «Я поняла, что Мизулина предлагает расширить перечни статьи таким образом, что если правонарушение – побои, оскорбления – причиняются членом семьи, то этот член семьи должен сам решить, наказывать, с точки зрения уголовного закона, или не наказывать это лицо. И думаю, что это правильно», – заявила она в ноябре 2016 года.