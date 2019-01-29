Запред правительства Ленобласти задержан по делу о работе в "Газпроме"

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ Олег Коваль задержан в собственном доме.

Как передает «Интерфакс», причиной задержания Коваля стало разбирательство по делу, связанному с его работой в структурах «Газпрома».

«Задержан дома, находился в отпуске», — цитирует агентство представителя правительства Ленобласти.

По данным ресурса 47news.ru, в настощее время в правительственном здании проходят обыски. По предварительной информации, в мероприятиях участвуют оперативники службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Помимо поста зампреда правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике, Олег Коваль также занимает пост президента региональной Федерации футбола. В 2009-20014 годах являлся заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение».