Власти ответили на сообщения о сокращении госпитализаций в Москве

Врачи скорой помощи в Москве получили неофициальное распоряжение о сокращении числа госпитализированных.

«Радио Свобода» сообщает со ссылкой на свои источники, что с января этого года сотрудники подстанций скорой помощи Москвы стали получать устные или письменные (без печатей и подписей) распоряжения о том, чтобы не госпитализировать пациентов без очевидной необходимости.

«Раньше, если человек отказывался от госпитализации, а потом умирал или становился инвалидом, врачу делали выговор с формулировкой: "Вы плохо объяснили больному его положение. Больной после вашего объяснения не смог оценить свое состояние". А теперь от врачей требуют, чтобы больному была предложена госпитализация так, чтобы он от нее отказался», – сообщил председатель профсоюза «Фельдшер.ру», действующий фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков.

Заведующий одной из подстанций скорой помощи Москвы рассказал на условиях анонимности, что врачи обязаны отчитываться об увеличении числа госпитализированных на каждой подстанции. К тому же их лишают премий за большое число госпитализированных. «Никакие оправдания и обоснования не принимаются. Доходило до угроз и оскорблений. Формулировка простая: “Сокращайте, как хотите"», – утверждает он. По его словам, в таких обстоятельствах некоторые сотрудники вынуждены занижать статистику, а некоторые – оставлять пациента дома, если он находится в пограничном состоянии. Бывают также случаи, когда врачи приписывают больным отсутствующие симптомы для их отправки в больницу.

«Сейчас, я так понял, хотят, чтобы мы привозили те же больные животы, только когда есть стопроцентные показания к тому, что госпитализация нужна, – рассказал врач московской скорой помощи. – Но бывает же, что все развивается в течение двух-четырех часов. И сначала болит в одной области, потом в другой. И что я должен делать? Оставим человека, а ему потом станет плохо, он до телефона не дойдет или еще что-нибудь случится».

По данным «Радио Свобода», на некоторых подстанциях врачей, которые не уверены в необходимости госпитализации пациента, заставляют звонить заведующему подстанции или старшему врачу для консультации. При этом ответственность за больного несет приехавших на вызов медработник.

По мнению врачей, распоряжение о сокращении госпитализаций снизит качество медицинской помощи, увеличит уровень смертности и приведет к уголовным делам в отношении медицинских работников.

Отмечается также, что курс на сокращение числа госпитализированных начался после того, как главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы им. А. С. Пучкова Николай Плавунов побывал на приеме у заместителя столичного мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сказали агентству «Москва», что информация о сокращении процента госпитализаций не соответствует действительности. Фотографии распоряжений, опубликованных на сайте «Радио Свобода», в ведомстве назвали фальсификацией. «Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении медицинским персоналом бригад СМП наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует», – рассказали в пресс-службе.

По данным департамента, за минувшую неделю в столичные больницы отправили более 20,5 тысячи пациентов. Каждый день 25-30% вызовов бригад скорой помощи заканчиваются госпитализацией больного.