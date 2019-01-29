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В магазинах молочную продукцию отделят от товаров с растительными жирами

Общество

Кабмин с 1 июля 2019 года обяжет ритейлеров отделять молочную продукцию от продукции с содержанием растительных жиров.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, с 1 июля в России начнут действовать новые правила торговли молочной продукцией.

В частности, ритейлеров обяжут разделять в торговых залах молочные продукты и товары, содержащие растительные жиры.

По словам российского премьер-министра, такая мера связана с тем, что покупатели далеко не всегда могут визуально определить, какой именно продукт они приобретают.

«Есть свои плюсы [в торговле продукции с содержанием растительных жиров — прим. Sobesednik.ru], но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и не все хотят эти продукты покупать, скажем по-честному», — пояснил Медведев.

 

Теги: Медведев

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