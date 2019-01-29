Суд попросили арестовать похитителя полотна Куинджи из Третьяковки

Полиция попросила суд заключить под стражу 32-летнего Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины из музея.

Ранее Sobesednik.ru писал, что мужчина, задержанный по подозрению в похищении полотна «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, призал свою вину и сообщил, что пошел на преступление из-за долгов.

Позднее стало известно, что следствие предъявило мужчине обвинение в совершении данного преступления.

Как передает агентство городских новостей «Москва», теперь полиция ходатайствует о заключении 32-летнего Дениса Чуприкова под стражу.

Отмечается, что рассмотрение данного вопроса начнется в Таганском суде Москвы в ближайшее время. Обвиняемый уже доставлен в здание суда к началу заседания.