Столичный суд признал националиста виновным в призывах к экстремизму в Сети

Националиста Дмитрия Алферова признали виновным в призывах к экстремизму в интернете.

По версии следствия, в период с 2009 по 2015 год Алферов опубликовал в сосцети «ВКонтакте» посты, содержащие «признаки пропаганды идеологии нацизма».

Дмитрия Алферова и его жену задержали в ноябре 2015 года перед «Русским маршем». Следователи заподозрили, что они получали из Украины оружие и продавали его в РФ. По этому делу Алферов получил шесть лет колонии, а его супруга 11 месяцев лишения свободы.

Теперь, как передает «Медиазона», Люблинский районный суд Москвы приговорил Алферова в общей сложности к шести годам и трем месяцам колонии общего режима. Его также оштрафовали на 150 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Националиста также обвиняли в убийстве таксиста Самира Гасымова в 2011 году, но суд его оправдал.