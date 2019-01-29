Серебренникова обвинили в уничтожении отчетности "Седьмой студии"

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала, как уничтожала бухгалтерскую отчетность по распоряжению Кирилла Серебренникова.

Напомним, ранее бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева во время допроса в суде заявила, что режиссер Кирилл Серебренников знал о существовании мошеннических схем в рамках проекта «Платформа» и хотел на них «хорошо заработать».

Как передает «Коммерсант», во вторник, 29 января, об участии Серебренникова в незаконной деятельности заявила и экс-бухгалтер проекта Лариса Войкина.

В частности, на допросе она рассказала, что, по ее информации, приказ об уничтожении бухгалтерской отчетности «Седьмой студии» поступил непосредственно от режиссера.

«Воронова [генеральный продюсер проекта — прим. Sobesednik.ru] позвонила и сказала, что нужно уничтожить документы, приходите на работу. Серебренников дал распоряжение уничтожить. Я посопротивлялась, потому что это были документы. Ну, я их уничтожила на шредере, потом через своего знакомого вывезла и сожгла», — пояснила Войкина.

Однако издание подчеркивает, что эти показания расходятся с заявлениями генпродюсера Ларисы Вороновой, которая рассказывала, что после аудита лично приняла решение об уничтожении бумаг, «чтобы не путались и не смешивались правильно и неправильно оформленные документы».