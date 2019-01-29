Похититель картины Куинджи заявил, что пошел на преступление спонтанно

32-летний задержанный по подозрению в краже полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» рассказал о своих мотивах.

Напомним, ранее Денис Чуприков, которого задержали за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, не признавал своей вины и называл себя «законопослушным гражданином».

Как передает «Коммерсант», теперь 32-летний задержанный рассказал, что пошел на преступление спонтанно.

По словам Дениса Чуприкова, он решил украсть полотно из Третьяковской галереи, чтобы расплатиться с долгами.

По информации издания, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, совершил ли кражу Чуприков в одиночку или ему заказали преступление. Уточняется, что у полицейских есть сомнения в том, что сварщик и слесарь по образованию, не являвшийся ценителем живописи, мог самостоятельно решиться на похищение картины Куинджи.

Скоро подозреваемый пройдет экспертизу, которая должна установить его вменяемость. Также станет понятно, употреблял ли он наркотические или психотропные средства.