Офисных сотрудников предложили лишить бесплатных медосмотров

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило отменить обязательные медицинские осмотры офисных сотрудников.

Согласно действующему законодательству, все россияне, которые работают за компьютером более 50% рабочего времени, обязаны ежегодно проходить медосмотры у невролога и офтальмолога за счет работодателя.

На официальном портале нормативных правовых актов опубликовали законопроект Минтруда, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ. Поправки отменяют обязательные медосмотры у офисных сотрудников, поскольку их работы «не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда». По мнению ведомства, работа за компьютером, которая отнимает половину рабочего времени, не приводит к производственным травмам и профессиональным заболеваниям.

Публичное обсуждение этой инициативы проходит с 18 января по 7 февраля. Если поправки одобрят, их планируется принять в августе 2019 года.