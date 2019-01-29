Облачную погоду, слабый снег и -3 градуса пообещали москвичам 29 января

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области во вторник, 29 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется на периферии антициклона, что обусловит облачную погоду и слабый снег.

Температура воздуха в Москве 29 января составит -3..-1, по области — от минус 5 до 0 градусов.

Атмосферное давление приблизится к норме и окажется на отметке 748 мм ртутного столба.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха составит 75%.

По словам специалистов, небольшие колебания атмосферного давления на фоне теплой погоды и недостаток солнечного света могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.