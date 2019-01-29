Ледяной дождь пообещали синоптики москвичам 1 февраля

В ночь на пятницу, 1 февраля, из-за похолодания после небольшого потепления в столице может начаться ледяной дождь.

Об этом агентству «Москва» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в четверг, 31 января, днем в Москве столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов, однако уже вечером начнется похолодание.

«В момент пересечения столбиками термометров нулевой отметки, когда на высоте еще будут слабоположительные температуры, а у земли уже около 0 градусов и даже слабый минус, это, возможно, спровоцирует переход осадков в ледяной дождь», — рассказал Тишковец.

Напомним, во вторник, 29 января, в Москве ожидается слабый снег и -3 градуса.