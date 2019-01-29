44% россиян считают халатность причиной трагедии в Магнитогорске

Каждый пятый россиянин считает виновными во взрыве дома в Магнитогорске 31 декабря самих жильцов и пострадавших.

Как сообщает ВЦИОМ, россияне разделились во мнении о причинах взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года: 44% объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% — неисправностью газовых сетей, 11% — верят в версию с терактом, 12% — затруднились дать ответ, еще 3% — высказали свои версии о причинах случившегося.

При этом каждый пятый опрошенный (20%) возложил вину за трагедию на самих жильцов и пострадавших.

«Взрыв газа в Магнитогорске, повлекший за собой человеческие жертвы, стал одним из самых резонансных событий рубежа Нового года. Версия теракта, активно продвигаемая рядом СМИ, не вызвала доверия у россиян. Люди слишком хорошо знают об уровне изношенности нашего коммунального хозяйства и халатности, неосторожности самих жильцов, чтобы искать какую-то экстраординарную причину для трагедии», — прокомментировал результаты исследования глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По словам 61% россиян, они в той или иной мере опасаются стать жертвами подобного взрыва или потерять близких.