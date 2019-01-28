Власти выделили 1,6 млрд рублей на производство самолета МС-21

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 1,6 млрд рублей на производство самолета МС-21.

Ранее Sobesednik.ru писал, что японская компания Toray Industries и американская фирма Hexcel перестали поставлять России материалы для композитного «черного крыла» самолета МС-21. Этот лайнер, как ожидается, станет первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. С ноября прошлого года в этот проект вложили более 158 млрд рублей. Общая сумма проекта, завершить который планируется в 2025 году, оценивается в 437,4 млрд рублей. Уже готовы три опытных образца МС-21-300.

Как передает ТАСС, Дмитрий Медведев подчеркнул, что несмотря на то, что «нам постоянно пытаются палки в колеса ставить, в том числе и по авиапрому», «нет никаких сомнений, что мы проведем и здесь импортозамещение и самолет будет действительно очень хороший».